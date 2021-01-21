Всеволожск стал самым «светлым» городом в Ленобласти

Администрация Всеволожского района заключила соглашение с компанией ПАО «Ростелеком», в рамках которого в райцентре порядка семи тысяч старых газоразрядных уличных фонарей заменили современными светодиодными светильниками.

Как сообщает глава районной администрации Андрей Низовский, благодаря модернизации во Всеволожске существенно снизилась потребляемая мощность светильников, при этом общий уровень освещаемости не пострадал. Более того, на ключевых пешеходных переходах установили дополнительные светильники со специальной оптикой и усиленным освещением.

Также обновили оборудование и на всех городских подстанциях, которые питают линии уличного освещения. А это 94 объекта. На подстанциях установлены новые шкафы управления, позволяющие полностью автоматизировать график включения и выключения уличных фонарей. При этом порядка 200 светильников на главных улицах города можно настраивать индивидуально. Также оборудование позволяет отслеживать различные параметры работы сети, например, мониторить энергопотребление.

– На модернизацию уличного освещения из бюджета не было потрачено ни копейки, – подчеркивает Андрей Низовский. – Разумеется, компания рассчитывает вернуть затраты и получить прибыль в течение нескольких лет. Зато потом экономия на освещение города составит 65% от привычных годовых затрат! Это не менее 40 миллионов рублей в год.

Вложенные ПАО «Ростелеком» деньги район вернет из средств, которые город будет экономить на потреблении электроэнергии.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»