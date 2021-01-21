Бизнесмены региона смогут оформить цифровую подпись бесплатно

Возможность оформить электронную подпись за счет бюджета Ленинградской области получат четыре тысячи предпринимателей. Проект анонсировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 47-го региона Светлана Нерушай.

– В текущем году планируется выделить на социальное предпринимательство порядка 20 миллионов рублей, – отметила Светлана Нерушай. – Еще одна мера поддержки – оформление электронной подписи. Это позволит в онлайн формате получить доступ к субсидиям и микрозаймам, что значительно облегчит и ускорит получение мер поддержки. Сегодня многим бизнесменам не хватает денег на реализацию своих проектов.

Получить подпись могут те руководители и сотрудники малых и средних предприятий, а также самозанятые, которые прошли бесплатное обучение по семи программам цифрового обучения.

Ирэн Овсепян