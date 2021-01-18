Школьница из Сертолово стала финалисткой телешоу «Умницы и умники»

За победу в финале телевизионной олимпиады «Умницы и умники» будет бороться школьница из Сертолово Джамила Джалилова. Победа в состязаниях даст девушке возможность поступить в любой вуз страны на льготных условиях или поступить в МГИМО без экзаменов.

Бессменный ведущий телеолимпиады Юрий Вяземский тепло встретил участницу из Ленинградской области. Как поделился Юрий Павлович, с 47-м регионом его связывают самые теплые воспоминания: он, уроженец Ленинграда, часто ездил в Ленобласть навестить свою бабушку, которая жила в Усть-Нарве.

Соревнования прошли на тему «Древняя Греция. Геродот и Плутарх». Джамила впечатлила судей блестящими ответами на сложные вопросы и демонстрировала незаурядную эрудицию. Сейчас девушка готовится к финалу текущего сезона олимпиады «Умницы и умники», который состоится в феврале.