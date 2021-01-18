Сертоловчане собирают гуманитарную помощь для пострадавших при пожаре

Организован сбор вещей первой необходимости для сертоловчан, пострадавших при пожаре в микрорайоне Черная Речка. В субботу вечером в четырехэтажном здании полностью выгорели шесть коммунальных квартир. В результате пожара пострадали 15 семей.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, шесть семей уже расселены в маневренный фонд. Остальные нашли временное жилье самостоятельно у друзей и родственников. Управляющей компанией составляется акт пострадавших для выплаты компенсации.

Тем временем в сообществе газеты «Петербургский рубеж» был объявлен сбор вещей первой необходимости для погорельцев. Сертоловчане активно ответили на призыв и в первый день сбора, прошедший 17 января, приносили теплую одежду, одеяла, продукты и кухонную утварь.

Сегодня, 18 января, сбор продолжается в МПК «Сириус», расположенном во дворе дома 15/2 улицы Молодцова и дома 10/1 улицы Центральной. Вещи принимаются с 12.00 до 18.00. Организаторы составили актуальный список вещей, необходимых на данный момент:

— продукты длительного хранения (крупы, макароны, консервы, сахар, соль);

— сковородки, кастрюли, электрические чайники;

— бритвенные станки одноразовые, пена для бритья, шампуни, гели для душа;

— футболки 46–48 р., 50–52 р., 56–58 р.;

— носки х/б новые, носки шерстяные, перчатки.

Фото «Петербургский рубеж»