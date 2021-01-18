Вы спросили губернатора: об ипотеке и социальном найме

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей в ходе прямой телефонной линии 17 ноября 2020 года.

Как рассчитывается размер субсидии (социальной выплаты) по государственной программе «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» во Всеволожском районе?

Отвечает администрация Всеволожского района Ленинградской области.

Порядок расчета утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 166 («Об утверждении Положения о реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»). Размер социальной выплаты, предоставляемой гражданам, составляет 60% от расчетной стоимости жилья.

Расчетную стоимость жилья (СтЖ) определяют по формуле: СтЖ= РЖ х Н

РЖ – размер общей площади жилого помещения, установленный для семей разной численности (33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра – на семью из двух человек и по 18 кв. метров – на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей три и более человека);

Н – норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию. Этот норматив утверждают органы местного самоуправления на первый квартал года реализации программы. Утвержденный норматив не может быть выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области. Среднюю рыночную стоимость квадратного метра определяют федеральные органы исполнительной власти.

Например: размер общей площади жилого помещения на семью из четырех человек составляет 72 кв. м (18 кв. м х 4 человек), стоимость 1 кв. м на первый квартал 2020 года – 51 607,0 руб. В таком случае размер социальной выплаты составит 2 229 422,4 руб.

Как многодетная семья может получить жилье по договору социального найма во Всеволожском районе?

Отвечает администрация Всеволожского района Ленинградской области.

Обеспечение нуждающихся граждан жилыми помещениями федеральный закон относит к вопросам местного значения поселений. Поэтому прежде всего необходимо обратиться в администрацию своего поселения (или городского округа).

Чтобы предоставить жилье по договору социального найма, администрация должна поставить семью на учет. А для этого необходимо признать семью малоимущей. То есть доходы на каждого члена семьи не должны превышать величину прожиточного минимума. Он устанавливается для разных категорий граждан на каждый квартал постановлением правительства Ленинградской области. Информацию о текущей величине прожиточного минимума, а также о необходимых документах для признания семьи малоимущей можно получить в районных отделениях «Центра социальной защиты населения» или у специалистов местной администрации.