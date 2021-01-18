Всеволожская больница готовится к вакцинации населения против коронавируса

На базе Всеволожской клинической-межрайонной больницы будут организованы пункты вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Привиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») смогут совершеннолетние граждане, проживающие в зоне обслуживания ВКМБ.

Как сообщает пресс-служба больницы, в ближайшее время будут оборудованы пункты вакцинации во Всеволожской и Краснозвездинской поликлиниках. Также планируется задействовать мобильные прививочные пункты, о графике выездов которых будет сообщено дополнительно.

Прививку могут сделать лица старше 18 лет, не переболевшие в течение последних 6 месяцев COVID-19. Противопоказанием к вакцинации являются наличие аллергии к какому-либо компоненту вакцины, период обострения острых хронических заболеваний, острый период заболевания ОРВИ или ЖКТ, беременность.

Вакцинация будет осуществляться строго по записи. Перед прививкой обязателен осмотр врачом или фельдшером. Записаться можно по телефону единого колл-центра тел. 8 (813-70) 43-149, отправив заявку на электронную почту privivka_anticovid@vkmb.ru, а также через портал Госуслуги.

Напомним, что в конце прошлого года во Всеволожской больнице приступили к вакцинации граждан из групп повышенного риска – социальных и медицинских работников, педагогов и т.д. На сегодняшний день во Всеволожском районе прививки сделали более 140 человек.