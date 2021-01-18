Библиотека Ново-Девяткинской школы № 1 признана лучшей в России

Школьная библиотека в Новом Девяткино победила во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр – концепция будущего». Жюри оценивало как многофункциональность и комплексный подход в организации библиотечного пространства, так и потенциал для реализации в других организациях.

Организаторы конкурса ставили перед собой задачу выявить и поддержать лучшие из проектных идей развития школьного ИБЦ и библиотек. Отбор и оценка конкурсантов помогли сформировать методический банк перспективных авторских идей, которые можно использовать для дальнейшего развития и применения в других учреждениях страны.

Так, библиотека Ново-Девяткинской школы № 1 отличилась современным подходом к библиотечному делу. К примеру, на сайте учебного учреждения можно найти книжный каталог, который доступен ученикам в электронном виде. Также жюри оценили основную тему центра – «Литературное краеведение», устанавливающее связь между литературной историей края и творчеством.