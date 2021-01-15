Школьники Ленобласти могут не посещать школу при сильных морозах

Комитет по образованию Ленинградской области напомнил региональным школам, что крепкие морозы являются уважительной причиной для непосещения учебного заведения. Решение о том, что дети не будут посещать школу при сильных морозах, принимается родителями.

Ученики начальных классов могут не посещать образовательные учреждения при уличной температуре ниже -25 градусов. Для учащихся с пятого по восьмой непосещение уроков допустимо при температуре ниже -28, а для старшеклассников – от -30 градусов.

О непосещении учеником занятий обязательно сообщается классному руководителю, а позже любым удобным способом предоставляется письменное заявление.