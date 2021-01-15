В Дубровке благоустроят береговую линию возле парка «Невский»

Администрация Дубровского городского поселения получила финансирование на благоустройство второй очереди парка «Невский». Старт работ запланирован на апрель этого года.



Как сообщает пресс-служба администрации поселения, сейчас формируется заявка на получение финансирования обустройства пешеходной дорожки вдоль берега Невы. Она начнется от самого парка «Невский» и будет проходить по направлению в п. Пески. Широкие дорожки со скамейками и освещением, смотровые площадки с аккуратными клумбами и удобные подходы к воде – таким образом планируется обустроить почти три километра береговой линии.

Сейчас идет предпроектная проработка, а после заявка отправится в АНО «Центр компетенций Ленинградской области» на проведение рейтингового голосования. По итогу голосования будет принято решение о выделении финансирования.

Фото пресс-службы администрации Дубровского городского поселения