Выходные на льду: где во Всеволожском районе можно покататься на коньках

С наступлением стабильно низких температур в городах и поселениях Всеволожского района заливают катки и обустраивают горки для катания. Звучно резать коньками лед можно совершенно бесплатно.

Всеволожск, Юбилейная площадь и «Песчанка». На эту субботу в парке «Песчанка» запланировано открытие горки с двумя скатами – 4 и 12 метров. А прокатиться на коньках жители райцентра могут, как всегда, на Юбилейной площади.

Токсово, ул. Привокзальная, между домами 22 и 24. Сотрудники местного КДЦ приглашают жителей 17 января в 12.00 на «Токсовские катания». Участникам обещают забавы на льду, музыку, горячий чай и отличное настроение.

Агалатово, д. 168. Оборудованный современный каток в деревне Агалатово также торжественно откроется 17 января в 12.00. Всех желающих будут ждать мастер-классы с хоккеистами, активные игры и теплая атмосфера.

Дубровка, ул. Томилина, между домами 5 и 7. Каток работает каждый день с 10.00 до 22.00 вечера.

Пос. им. Свердлова, 1 микрорайон. Для взрослых и ребятни ежедневно работают каток и горка. Заливка льда проходит каждое утро с 9.00 до 10.00, освещение работает до 23.00.

Гарболово, каток на «Лягушатнике». Бесплатный каток с освещением работает каждый день.

Разметелево, площадка возле школы. Каток также бесплатный и открыт для всех желающих.

Янино-1, стадион на ул. Новой, 19. Сейчас местная администрация разрабатывает расписание и правила для свободного посещения. Не останется без катка и Кудрово: по соглашению администрации и ЦО «Кудрово» коробку залили на территории образовательного учреждения.

Новое Девяткино, ул. Спортивная. Открытие ледового катка запланировано на эту субботу, 16 января.