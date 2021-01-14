Новый мост и зоны отдыха в скандинавском стиле: гипермаркет «МЕГА Дыбенко» презентовал новый проект

14 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил презентацию проекта торгового центра «МЕГА Дыбенко», где готовится к открытию новое общественное пространство. В ближайших планах инвесторов – соединить Кудрово и гипермаркет пешеходным мостом.



Общая площадь обновленной территории составляет 18 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся 29 магазинов, четыре ресторана, а также зоны отдыха в скандинавском стиле. Весной этого года планируется завершить строительство пешеходного моста, который соединит торговый центр с Кудрово.

– История нашего сотрудничества с торговым центром достаточно давняя, – заявил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Оно началось, когда город Кудрово еще был поселением. Сейчас численность населения значительно увеличилась, и есть предложение переименовать «МЕГА Дыбенко» в «МЕГА Кудрово».

Новое общественное пространство будет создано в коммерческой интеграции ИКЕА-МЕГА. Инвестиции в проект обновления составили 2,7 млрд рублей.

Ирэн Овсепян

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