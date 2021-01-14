В ТЦ «МЕГА Дыбенко» Александру Дрозденко покажут новый проект

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 14 января, посетит «МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе.

Главе региона презентуют новый проект по строительству пешеходного моста, который соединит парк и зону ресторанов в торговом центре.

Также в ходе поездки Александру Дрозденко покажут, как арендаторы ТЦ соблюдают меры безопасности для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Масштабная экскурсия планируется по обновленным галереям и новым магазинам.

Ирэн Овсепян