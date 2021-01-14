Всеволожский район лидирует по показателям рождаемости

Самый густонаселенный район Ленинградской области стал лидером демографического бума. Во Всеволожском районе в 2020 году появилось на свет 3 544 малыша. На втором месте по показателям рождаемости Гатчинский район, на третьем – Выборгский.

Всего в 47-м регионе в прошлом году родились 13,4 тысячи детей. Из них 7 024 мальчиков и 6 390 девочек. В областном Управлении ЗАГС отмечают, что самыми популярными именами у новорожденных мальчиков стали Артем и Александр. Среди женских имен лидирует София. Самыми редкими в этом году именами стали Вирсавия, Милослава, Лукерья, Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор.

Отметим, что сейчас ЗАГС Российской Федерации внедряется ряд новшеств. В частности, все записи актов гражданского состояния, хранящиеся в архивах ЗАГС с 1926 года, должны быть переведены в Единую государственную информационную систему «ФГИС ЕГР ЗАГС».

– Это позволит гражданам, обращающимся в органы ЗАГС РФ за получением повторного документа о регистрации акта гражданского состояния, получить нужные бумаги в день обращения, – отмечает начальник ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина. – К примеру, родился человек на Сахалине, а проживает во Всеволожске. Отныне ему не нужно будет делать запрос на свою малую родину – достаточно обратиться в любой территориальный отдел ЗАГС.

По словам специалиста, работа у отделов достаточно напряженная, ведь Всеволожский район растет в геометрической прогрессии. К тому же здесь расположены четыре густонаселенных города: Кудрово, Мурино, Сертолово и Всеволожск.

– Наш коллектив с пониманием относится к поставленной государственной задаче, – отмечает Юлия Шемякина, – Так что на конвертацию актовых записей в ФГИС «ЕГР ЗАГС» мы выходили на работу даже в выходные дни.

Ирэн Овсепян