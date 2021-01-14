Всеволожские лыжницы взяли весь пьедестал на областных соревнованиях

В минувший вторник, 12 января, в Токсово прошли областные спортивные соревнования по лыжным гонкам «Приз зимних каникул». Мероприятие прошло на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово».

Высокие результаты показали воспитанники Всеволожской школы Олимпийского резерва. Среди девушек 2005 года рождения всеволожские спортсменки завоевали полный комплект медалей: «золото» у Алисы Ткалич, «серебро» ушло Марине Березиной, а почетную «бронзу» забрала Юлия Яковлева.

Среди юношей в этой возрастной категории отличился Петр Васильков, занявший второе место. Также с «серебром» ушли и самые юные участники соревнований 2009–2011 г.р. – Артем Зуев и Анна Лисицина.

По результатам соревнования сильнейшие лыжники среди девушек и юношей в возрастной категории 2005–2006 г.р. отобраны на Первенство России, которое пройдет в следующем месяца в Сыктывкаре. Пятеро спортсменов из Всеволожского района будут представлять Ленинградскую область на Первенстве.

Фото отдела физической культуры и спорта Всеволожского района