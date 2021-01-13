Ветеринары Ленобласти запустили проект «Мы в ответе…»

Управление ветеринарии Ленинградской области планирует провести широкую пропаганду ответственного отношения к животным. В рамках проекта «Мы в ответе…» будут проведены тематические уроки в школах и детских садах, а также запущена социальная реклама в соцсетях, транспорте и отделениях МФЦ.

В новом году неофициальным девизом областных ветеринаров стала знаменитая цитата писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». Как сообщают специалисты, большинство животных становятся бездомными по вине человека. Каждый год по завершении дачного сезона количество брошенных собак и кошек увеличивается, по-прежнему частой остается ситуация с отказом от воспитания животных через год-два после приобретения.

Пилотный ролик проекта «Мы в ответе…» под названием «Пока, Чак, выживай сам!» получил широкий отклик от пользователей. Ленинградцы отметили полезность данного проекта и понадеялись, что организаторы сосредоточатся не только на формировании ответственного отношения к животным, но и займутся распространением информации о возможностях бесплатной стерилизации в областных ветстанциях.