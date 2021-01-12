Подписка на газету «Всеволожские вести»

Оформить подписку на газету «Всеволожские вести» можно с любого месяца во всех отделениях Почты России. Также можно оформить подписку на сайте Почты России в разделе «Подписка онлайн».

Для этого нужно набрать в поисковой строке – Всеволожские вести. В открывшейся графе написать адрес и ФИО получателя, выбрать период подписки и оплатить банковской картой. Внимание! Эта услуга только для индивидуальных подписчиков! Для льготных категорий граждан подписка по-прежнему оформляется в почтовых отделениях или у почтальонов.