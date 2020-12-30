Утвержден бюджет Всеволожского района на 2021 год

Под председательством главы Всеволожского района Вячеслава Кондратьева состоялось заключительное заседание совета депутатов в уходящем году.

Народные избранники рассмотрели девятнадцать вопросов, основным из которых стал бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на будущий год – 13 550 632,6 тысячи рублей. Общий объем расходов бюджета – 14 116 069,0 тысячи рублей.

В завершение заседания состоялась традиционная процедура награждения. Почетной грамотой Совета депутатов награждены 59 профессионалов нашего района, Почетным дипломом – восемь коллективов.

Ознакомиться с решениями можно в официальном номере газеты «Всеволожские вести» от 29 декабря.

Соб. инф.