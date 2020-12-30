Православная гимназия: в чем отличие от обычной

Третий год во Всеволожске существует Православная гимназия, в которой учатся дети с первого по четвертый класс. В ней состоялась встреча за круглым столом с педагогами гимназии. Сегодня мы публикуем их ответы на некоторые заданные вопросы.

– Что представляет собой Православная гимназия сейчас, кто в ней учится, кто преподает?

Татьяна Викторовна Парамонова, директор гимназии:

– Педагогический состав у нас с высшим образованием, по всем предметам работают специалисты. Всего у нас 24 учащихся. В начале нового учебного года гимназия переехала в прекрасное здание, расположенное в микрорайоне Бернгардовка, рядом с храмом во имя свв. Константина и Елены.

Учеба у нас начинается с зарядки. Уроки в каждом классе предваряют молитвы. Затем мы все вместе собираемся в трапезной. Перед трапезой читаем «Отче наш», после нее – благодарственные молитвы. Это то, что отличает нас от других школ: дети объединены не только общей учебой, но и общей верой.

Кроме обычных предметов, которые преподаются по программе школ России, у нас по пятницам для мальчиков – столярное дело, для девочек – шитье. Мы считаем правильным, если дети с первого класса будут приобщаться к труду. В школе большой актовый зал, здесь в том числе проходят два раза в неделю занятия по физкультуре, третий раз мы будем заниматься в детской спортивной школе Олимпийского резерва. В школе имеются два фортепиано, к праздникам дети готовят спектакли и музыкальные номера. Это является неотъемлемой частью учебного процесса.

Если говорить о педагогическом составе, то он у нас практически не меняется. Все владеют своими предметами, учителя очень доброжелательные, добросовестные и, разумеется, – православные. Елена Евгеньевна Шандрова – преподаватель музыки и учитель 2 класса. Алена Павловна Волкова – учитель первого класса. Ольга Васильевна Приходько – преподаватель физкультуры. Жанна Викторовна Ермолаева – учитель технологии, Екатерина Евгеньевна Краснова – преподаватель риторики.

– Религиозные предметы кем и как преподаются?

Т.В. Параманова: Религиозный предмет в нашей гимназии – это Закон Божий. До революции он существовал во всех русских школах, сейчас лишь в православных гимназиях. Его ведут священники: священник Арсений Гуцу – настоятель храма св. прав. Лазаря, иерей Дионисий Бунцев из храма Константина и Елены, также иерей Александр Завацкий из храма прп. Серафима Саровского. Для детей большая польза в том, что приходят батюшки и ведут такие уроки.

– Как осуществляется набор в гимназию? Принадлежность православию обязательна?

Т.В. Парамонова: Воцерковление родителей – это обязательно. Перед началом каждого учебного года у нас проходит собеседование с родителями, желающими отдать детей в гимназию. Приглашаются все учителя, а также священники, курирующие обучение.

– Многим было отказано?

Т.В. Парамонова: В этом году мы всех приняли, поскольку родители являются прихожанами всеволожских храмов. Их мы хорошо знаем.

– Критерий успешности любой школы – знания учеников. У Вас все-таки замкнутый коллектив, есть ли объективные данные об успеваемости? Как она выглядит на фоне обычных школ?

О.В. Приходько: Мы работаем по той же программе, что и образовательные школы. Любой предмет – математика, русский язык, чтение – у нас даются в нужном объеме. Однако мы углубляем программу заданиями и текстами с православным уклоном.

Т.В. Парамонова: Главное, что в конце каждого года мы сдаем экзамены в 4-й школе города Всеволожска. У всех детей имеются личные дела, они сдают экзамены, им выставляют в личное дело отметки за год. Каждую четверть мы пишем итоговые контрольные работы. Таким образом, имеется объективная картина успеваемости наших учеников.

– И как успехи за прошлый год?

– За прошлый год все сдали успешно экзамены за первый и за второй класс.

– Отчисленные есть?

– Нет, отчисленных нет.

– Отучатся дети в православной гимназии четыре года, а в пятый класс пойдут в общеобразовательную школу, где в классах иной раз по 35 человек. Не потеряются ли они там? Как будет решаться вопрос социализации?

Е.Е. Краснова: Если ребенок проявил себя как личность, он не потеряется. Имея коммуникативные способности, он соберет возле себя небольшой коллектив. Кроме того, наши дети посещают кружки, секции, спортивные мероприятия наряду с детьми из обычных школ, и никаких проблем при общении не возникает.

– В православной гимназии преподают предметы риторику, для чего она нужна?

Е.Е. Краснова: Риторика – это дисциплина, изучающая искусство речи, позволяющая развить красноречие. Я на занятиях прошу детей научиться свою письменную речь защищать, а в устной речи – ясно излагать мысли. Важно привить детям навыки общения и умение отстоять свою позицию. Предмет риторики воспитывает умение говорить, защищаться словами, в том числе произносить в нужных ситуациях слово «нет». Очень важны упражнения по тренировке самоконтроля, ведь дети в наше время очень эмоциональны. В нашей гимназии педагоги изначально стараются видеть в детях личность, поощрять их самостоятельность. Инструменты и способы для этого разные: игры, русская литература, рисование, молитвенное обращение к Богу.

– Круг чтения как-то по-особому формируется? Или идет в русле общеобразовательной школы?

Т.В. Парамонова: В основном в русле общеобразовательной школы, но берем также материалы из программы классической русской школы. Часто используем прекрасные произведения выдающегося педагога К.Д. Ушинского. Это, можно сказать, классическая учебная литература, предназначенная для детей младшего школьного возраста и имеющая уникальные возможности для христианского воспитания ребенка. На уроках мы с ребятами просто восхищаемся, читая рассказы «Слепая лошадь», «Два путешественника», «Персики». Просили детей дать рецензию на любое из этих произведений – что понравилось, что не понравилось. Были потрясающие ответы.

– А каким образом у детей поощряется и развивается творческая жилка вне обязательной школьной программы?

Е.Е. Шандрова: К праздникам обязательно ставим спектакли. Например, в прошлом году к Рождеству подготовили спектакль «Христова Звездочка» и заняли с ним первое место в районном детском конкурсе в категории «Театральная постановка».

Т.В. Парамонова: К Рождеству Христову и на Пасху делаем выставки рисунков. Они проходят с призами, с обсуждением лучших работ. Детские рисунки сохраняем на весь период обучения, чтобы ученик открыл потом свою папочку и увидел, как он делал когда-то первые шаги в рисовании.

– Какие у гимназии планы на будущее, последует ли развитие?

Ж.В. Ермолаева: Не хотелось бы отпускать детей на половине пути, а довести их до сознательного возраста…

Т.В. Парамонова: И у меня теплится надежда, что мы не ограничимся начальной школой, а рано или поздно в православной гимназии появятся классы с пятого по девятый. Тогда это будет полноценное образование.

– Если бы Вас попросили ответить в нескольких словах, в чем самое главное отличие православной гимназии от общеобразовательной школы, как бы вы ответили?

Т.В. Парамонова: Молитва во всех делах – это главный воспитательный элемент. Наши дети ходят в храм, мы даем знания, формируем умение правильно поступить и сделать свой выбор в поступках по Заповедям Божиим. В результате дети к 11 годам приобретают вместе с семьей навык христианской нравственности.

Подготовил Сергей Петров