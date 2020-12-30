Кудровчанка стала чемпионкой России по вольной борьбе

С 24 по 27 декабря проходил Чемпионат России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. В соревновании приняли участие 238 спортсменов из разных регионов страны.

Мероприятие проходило в Чеченской Республике с соблюдением необходимых санитарных норм. Однако отсутствие зрителей не сказалось на боевом духе спортсменов – три дня юноши и девушки выступали в разных весовых категориях в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги.

В напряженной борьбе спортсмены из Ленинградской области сумели завоевать победу. Так, призовые места в своей весовой категории заняли Абдулазиз Дацилаев и Магомед Муртазалиев (77 кг), Антон Нетецкий (130 кг), Татьяна Табельская (71 кг), Алена Власова (св 71 кг). А юная кудровчанка Алина Фалькова заняла первое место в весовой категории до 90 кг и стала чемпионкой России. Победители соревнований награждены Дипломами Министерства спорта России и денежными призами Президента федерации грэпплинга по Северо-Кавказскому федеральному округу.