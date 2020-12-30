Всеволожские охотники на колеса стали победителями экоквеста

Подведены итоги экологического квеста «Охота на колеса 2020». Лучшими командами этого года признаны «Сертоловские Артемиды» из Сертолово, «Девяткино моей мечты» из Мурино и «Орловский карьер» из Санкт-Петербурга.

Всего в экоквесте приняли участие 10 команд из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. За два месяца соревнований участники собрали свыше 67 тонн отработанных покрышек. Ребята вытаскивали колеса из оврагов и канав, собирали покрышки на промзонах и вывозили по запросам жителей из гаражей. Весь собранный улов – 3 000 легковых и 750 грузовых колес – отправились на переработку в резиновкую крошку.

Церемония награждения победителей прошла 29 декабря в онлайн-формате. Организаторы поблагодарили всех членов команд за участие, подвели итоги года и поделились дальнейшими планами проекта.

Фото группы «Экоквест «Охота на колеса» в соцсети «ВКонтакте»