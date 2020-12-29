Правительство Ленобласти отменило «комендантский час» для детей и подростков

Правительство Ленинградской области решило отменить введенный ранее «комендантский час» для детей и подростков в новогодние и зимние выходные.

Согласно постановлению от 28 декабря, несовершеннолетним жителям 47-го региона запретили посещать общественные места без сопровождения взрослых с 21.00 до 6.00 в период с 30 декабря по 10 января. Запрет должен был стать очередной ограничительной мерой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Однако после проведенного совещания с главами муниципальных образований такая мера была признана избыточной.