Леониду Баранову вручена правительственная грамота

28 декабря заслуженный тренер РСФСР, почетный гражданин Всеволожского района Л.А. Баранов получил благодарственное письмо за профессионализм, неоспоримый вклад в развитие лыжных видов спорта, добросовестный и многолетний труд.

Леониду Алексеевичу Баранову исполнилось 90 лет, однако он не прерывает связи со спортом – постоянно общается с тренерами и спортсменами. И по-прежнему старается внести свой вклад в развитие олимпийского движения.

Благодарность Леониду Алексеевичу вручила депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. В ответ Леонид Баранов подарил чемпионке свою книгу «Кавголовские орлята».

Книга «Кавголовские орлята» увидела свет в ноябре 2020 года. К Л.А. Баранову уже поступило много хороших отзывов от земляков. А 23 декабря в онлайн-формате состоялась первая презентация. Издание проиллюстрировано многими редкими фотографиями, на которых бывшие «кавголовские орлята» могут узнать себя.

Людмила Однобокова

Фото из архива семьи Барановых