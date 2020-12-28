Приютино готовит программу экскурсий на новогодние праздники

Музей-усадьба «Приютино» сделает совсем короткий перерыв на новогодние праздники, и уже с 3 января гостей музея будет ждать насыщенная программа экскурсий, концертов и интерактивных игр.

Следить за анонсами можно в группе «Приютино» в соцсети «ВКонтакте». Здесь сотрудники музея будут рассказывать о грядущих мероприятиях и стоимости участия. Уже анонсирована одна из новых программ «За пушкинской строкой», в рамках которой можно будет пройтись по залам старинного дворянского дома, узнать о его гостях и совершить литературное путешествие по Петербургу пушкинской поры.

В новогодние праздники, с 3 по 10 января, музей планирует работать с 10.00 до 17.30. Экскурсии проходят по предварительной записи, телефон для связи +7 (813-70) 295-00. Соблюдение масочного режима обязательно.