Ленобласть подарит медикам к Новому году лучшую продукцию региона

Правительство 47-го региона подготовило новогодние подарки для медработников, которые трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом. В праздничные наборы вошла лучшая продукция региона, среди которой как лакомства от местных фермеров, так и уникальные сувениры.

Мед с фундуком, вяленая говядина, копорский чай и даже менажница в форме ладьи – правительственный набор для медиков радует как разнообразием, так и эксклюзивностью местной продукции. Также к правительственной акции подключились фермеры и сельхозпредприятия региона – подарочные коробочки от частников поступают в разные больницы Ленинградской области.