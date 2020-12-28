В Янино откроется спортивная школа

В январе 2021 года в Янино-1 начнет работать спортивная школа с бесплатными и платными секциями для детей и взрослых. Занятия будут проходить на современном стадионе, который был введен в эксплуатацию в этом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения, новое учреждение даст возможность заниматься на профессиональном уровне несколькими популярными видами спорта – футболом, хоккеем, легкой атлетикой, художественной гимнастикой, карате и северной ходьбой. Планируется, что занятия в спортивной школе привлекут любителей активного образа жизни самых разных возрастов и физической подготовки.

Также школа будет предоставлять платные услуги, среди которых и возможность арендовать стадион для проведения турниров. Напомним, что футбольное поле полностью соответствует стандартам FIFA, а площадок столь высокого класса не так уж много даже в Санкт-Петербурге.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения