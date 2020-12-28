В Сертолово почтили память воинов, погибших в Афганистане

27 декабря ветераны афганской войны собрались вместе в Сертолово у памятника воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Участники небольшого митинга возложили цветы к подножию украшенного траурными венками мемориала.

Акция прошла в честь 41-й годовщины ввода советских войск в Республику Афганистан. В Сертолово проживает немало участников тех событий, а также тех, кто потерял в этой войне родных и близких. Товарищи по оружию каждый год приходят к памятным местам, чтобы отдать дань уважения павшим в бою.

Фото «Петербургский рубеж»