Жители Ленобласти получат январские выплаты в декабре

Большинство социальных пособий и выплат за январь 2021 года жители Ленинградской области получат авансом в декабре. Соответствующее постановление уже подписано главой 47-го региона Александром Дрозденко.

Так, рассчитывать на преждевременную выплату могут родители детей от трех до семи лет, а беременные и дети до трех лет получат компенсацию на полноценное питание. Выплата при рождении третьего ребенка тоже будет начислена авансом. Постановление касается и ежемесячных выплат детям-инвалидам, а также компенсации расходов на коммунальные услуги многодетным семьям и ветеранам труда.

Кроме того, январскую выплату к Новому году получат труженики тыла, жертвы политических репрессий и дети войны. А жители старше 70 лет могут рассчитывать на преждевременную субсидию на аренду и оплату коммунальных услуг.