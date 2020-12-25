Во Всеволожске прошел парад Дедов Морозов

Под барабанный бой и радостные крики детворы по улицам Всеволожска прошлись Деды Морозы и Снегурочки. Шествие бородатых волшебников и их неизменных спутниц началось от станции Всеволожская и завершилось праздничным хороводом на Юбилейной площади.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, уже традиционное для райцентра мероприятие пришлось ограничить по времени и количеству участников. Однако это не помешало аниматорам привнести праздничной суматохи на улицы города – организованные ряды волшебных дедушек и внучек неизменно вызывали улыбку у прохожих, и стали героями множества стихийных фотоссесий.

Ну и конечно же не остались без внимания и юные всеволожцы – мешки у Дедов Морозов не для красоты, а для новогодних подарков! Мальчишки и девчонки бойко читали стишки, получали от дедушек сувениры и радостно водили хороводы вместе с аниматорами.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района