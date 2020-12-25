Во Всеволожске открылся спортзал для мам и малышей

Когда у молодой мамы нет помощников и не с кем оставить детей, но хочется самой поддержать здоровье и улучшить фигуру, выход один – тренироваться с ребенком. Именно такое новое пространство, где два спортивных зала, игровая комната и кофейня, появилось на днях в микрорайоне Южный.

Проект удалось реализовать благодаря новому стартап-проекту. Инициатива была отмечена областным правительством и признана одним из лучших стартапов. В рамках поддержки бизнеса проект получил адресную субсидию на реализацию проекта в размере 400 тысяч рублей. Идея стала финалистом конкурса «Наставничество» и заняла второе место в конкурсе «Мама – предприниматель».

– Наш бизнес начинался чуть ли не с песочницы, – рассказывают инициаторы и основатели клуба, две молодые мамы – Татьяна Данилова и Елена Боюгина. – Познакомились, гуляя с малышами во дворе микрорайона Южный. Разговорились. Оказалось, что обе прибавили в весе после родов и очень хотели бы похудеть. Но не тут-то было. В этом густонаселенном районе не оказалось центров, куда можно прийти с малышами, а пока мамы тренируются, дети играют в специальной комнате. Но мы не стали сидеть сложа руки. Начали самостоятельно тренироваться на улице. К нам присоединились другие мамочки. Пришла осень – похолодало, и мы арендовали спортивный зал. Затем получили тренерское образование и стали вести профессиональные занятия.

По словам молодых мам, во время коронакризиса им пришлось нелегко. Выход из непростой ситуации нашли в онлайн-тренировках в «Инстаграм».

– Это только слухи, что декретный отпуск – как заточение в четырех стенах, – говорят собеседницы. – Новоиспеченная мама не должна круглосуточно метаться от ребенка к плите, от плиты к стирке, а от стирки снова к малышу. Нужно следить за собой и бороться с набранными лишними килограммами. Этот сегмент бизнеса пока не занят, поэтому мы намерены открыть филиалы нашего отделения в разных районах Ленинградской области. Всего планируем открыть за два года шесть клубов. Мам много, а спортивных заведений мало. Таким образом мы постараемся приобщать к тренировкам все больше женщин.

Исследование рынка фитнес-услуг в России показывает, что этот сегмент имеет все предпосылки для развития. В стране всего 3300 клубов с оборотом в 122 млрд рублей. Динамика развития отрасли постоянно идет в рост.

– Мы намерены проводить здесь различные мастер-классы, – говорят бизнес-леди. – К примеру, проводить курсы по английскому языку, приглашать интересных спикеров. Безусловно, цель наших занятий – украсить мамам отпуск по уходу за ребенком, а фитнес-клуб помогает решить эту проблему.

Как сообщили в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района, уникальность спортивного клуба в том, что по одному абонементу его смогут посещать мама с ребенком.

– Приятно видеть энтузиазм у молодых предпринимателей, – говорит руководитель Фонда Ирина Кондратьева. – Они сумели реализовать свою мечту. В перспективе планируется открыть коворкинг. Наш Фонд намерен проводить здесь тренинги по популяризации предпринимательской деятельности. На таких семинарах мы станем рассказывать о мерах поддержки бизнеса. Отрадно отметить, что, несмотря на пандемию, число предпринимателей в районе растет, потому что для развития малого и среднего бизнеса предпринимаются беспрецедентные меры.

Ирэн Овсепян

