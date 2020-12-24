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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ржевский полигон проверяет военная прокуратура

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Областное правительство инициировало проверку Ржевского полигона. По сигналам местных жителей и районной администрации на военный полигон ежедневно идут грузовики с грунтом и отходами.

Сейчас деятельность на Ржевском полигоне временно приостановлена в связи с проверкой Военной прокуратуры. Сотрудники Росприроднадзора выехали на территорию Ржевского полигона для проверки факта сбора или захоронения бытовых и коммунальных отходов. Специалисты провели шурфирование и проверили морфологический состав грунта, однако признаков организованной свалки не обнаружили – на полигоне зафиксировано отсутствие ТБО и ТКО.

Как сообщает комитет госэконадзора, сейчас областное правительство ждет заключение по итогам проверки Военной прокуратуры. По полученным результатам будут определяться дальнейшие действия.

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