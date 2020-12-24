Минимальный размер оплаты труда в Ленобласти увеличится на 11,3%

Областное правительство гарантировало жителям 47-го региона увеличение минимального размера оплаты труда до 14 250 рублей. Таким образом, к 1 декабря 2021 года МРОТ в Ленинградской области увеличится на 11,3% по сравнению с текущим годом.

Как пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, увеличить МРОТ выше среднероссийского показателя на 15% является одним из пунктов закона о социальных гарантиях, предложенного главой региона.

Увеличение минимального размера оплаты труда будет проходить поэтапно на протяжении будущего года. Первый «прирост» МРОТ Ленобласти получит 1 апреля 2021 года. Затем будет еще два увеличения – 1 сентября и 1 декабря. В итоге минимальная зарплата в регионе «подрастет» с 12 800 рублей до 14 250 рублей.