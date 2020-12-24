Ленобласть будет тестировать на коронавирус даже в новогодние праздники

Лаборатории в Ленинградской области станут проводить необходимые исследования даже в Новый год. Об этом сегодня на заседании областного правительства заявила глава Роспотребнадзора 47-го региона Ольга Историк.

– Удержать уровень заболеваемости и не допустить роста позволит соблюдение мер безопасности, – отметила Ольга Историк. – Наши исследования показывает, что 23% заболевших – это пожилые люди старше 65 лет. Это не худший показатель, но все же не маленький. К сожалению, зафиксирован 201 случай смерти. Большая доля погибших – люди старшего возраста.

По словам Ольги Историк, специалисты продолжают работать в стабильно напряженном режиме. Хотя сейчас в Ленинградской области стартовала вакцинация против ковида, а уровень иммунитета среди населения растет. Также глава регионального Роспотребнадзора поблагодарила предпринимателей Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и других районов, которые поддерживают объекты здравоохранения.

Ирэн Овсепян