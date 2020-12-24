В пострадавшем от взрыва доме во Всеволожске демонтируют аварийные конструкции

25 декабря рабочие приступят к демонтажу аварийных конструкций в доме 22 по улице Добровольского во Всеволожске. Проект организации демонтажа уже утвержден, работы планируется завершить до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, средства на проведение работ уже выделены из областного бюджета. Приступить к демонтажу планируется завтра, 25 декабря. Работы будут проходить с 9.00 до 18.00. Жителям аварийного подъезда, проживающим с 6 по 10 этажи, в целях безопасности необходимо покидать свои квартиры на время ремонта. О точных сроках завершения демонтажа жильцам сообщат дополнительно, пока ориентировочная дата – 30 декабря.

После окончания демонтажа аварийных элементов специалисты смогут завершить полное обследование места происшествия. Параллельно с этим будет подготовлен проект по восстановительным строительно-монтажным работам. Приступить к восстановлению конструкций рассчитывают 18 января следующего года.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района