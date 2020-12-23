Проблему утилизации ТБО в Ленобласти планируют решить к 2023 году

Мусорный полигон «Северная Самарка» обещают закрыть в следующем году. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Александр Дрозденко. Он напомнил, что строился полигон в 1978 году, и теперь превратился в дурно пахнущую проблему.

– Вопрос данной свалки лежит в плоскости полномочий федеральных органов власти, – подчеркнул глава 47-го региона. – В частности, продлением лицензии или его закрытием занимаются Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Правительство Ленинградской области не имеет права регулятора полигонами. Со своей стороны постараемся сделать все, чтобы после завершения сроков лицензии «Северная Самарка» прекратила свою работу. Нужно поставить жирную точку в этой проблеме.

По словам губернатора, одним из главных этапов решения вопросов с ТБО станет открытие заводов по глубокой переработке мусора. В области за три года планируют открыть три таких предприятия.

Ирэн Овсепян