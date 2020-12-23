Всеволожские предприниматели отличились на областном конкурсе

Бизнесменов из Всеволожского района наградили на областном празднике, посвященном Дню предпринимателей.

Генеральные директора ООО «РОЛТЭК» Александр Кириченко и ООО «Торговый дом Северо-западный» Алексей Федоров отмечены Знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области», а победителей областного конкурса «Проект на миллион» в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере искусства, досуга и спорта» стала Анна Салакина.

– Для популяризации бизнеса мы открыли филиалы Фонда развития предпринимательства Всеволожского района в городах Кудрово, Мурино и Сертолово, – рассказывает руководитель Фонда Ирина Кондратьева. – Безусловно, пандемический год сложный, но радует то, что малый и средний бизнес демонстрируют относительную устойчивость. Конечно, некоторые предприятия закрылись, но в целом ситуация стабильная.

Как отметила Ирина Кондратьева, кризис не только проверяет на прочность, но и дает дополнительные возможности к развитию. Сейчас предприниматели достаточно креативные и стараются найти новые способы двигаться дальше. Несмотря на все сложности, наблюдается прирост в сфере бизнеса. Если в прошлом году во Всеволожском районе было всего 16 500 субъектов малого и среднего бизнеса, то в этом – уже 17 780.

Ирэн Овсепян