Во Всеволожской больнице стартовала вакцинация против коронавируса

В Ленинградской области идет кампания по вакцинации медперсонала и работников образовательной сферы вакциной «Спутник V». Во Всеволожской клинической межрайонной больнице на сегодняшний день привились 33 медицинских работника, еще 45 медиков планируют сделать прививку до конца года.

Как сообщает пресс-служба ВКМБ, одним из первых против COVID-19 вакцинировался главный врач больницы Константин Шипачев. Кроме медперсонала, на этой неделе планируется сделать прививки 20 педагогам всеволожских учебных заведений. Вакцинация проходит исключительно на добровольной основе.

Напомним, что в Ленинградскую область поступило 1542 комплекта отечественной вакцины «Спутник V». Во Всеволожской КМБ расположен один из шести пунктов вакцинации, а всего регион планирует увеличить их число до 23.