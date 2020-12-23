Во Всеволожске реконструируют Новоладожскую улицу

Стартовала подготовка к масштабной реконструкции улицы Новоладожской. В ходе работ на одной из главных артерий города обустроят ливневую канализацию и пешеходные тротуары, заменят фонарные столбы и перенесут линейный объект сетей газоснабжения. Также планируется замена конструктивных решений полотна автомобильной дороги.

Улица Новоладожская проходит от улицы Щегловской до автодороги регионального значения 41К-70. Это значимая для города дорога с активным машинопотоком, которой пользуются тысячи жителей Всеволожска. Реконструкция данного участка по планам займет почти год – срок сдачи работ намечен на сентябрь будущего года.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, приступить к обновлению дороги планировалось раньше, первый контракт на проведение работ был заключен в конце апреля. Однако по вине подрядчика договор пришлось расторгнуть и проводить повторный аукцион. 5 ноября районная администрация заключила контракт с ООО «АртСтройГрупп».

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»