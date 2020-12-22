С начала пандемии в Ленобласти трудоустроили 22 тысячи человек

Об этом сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Ковид приходит и уходит, но это не должно сильно влиять на благосостояние жителей, – отметил Александр Дрозденко. – За время пандемии биржи труда Ленинградской области выплатили два миллиарда рублей. Некоторые жители получали по 40 тысяч рублей. Безусловно, показатели безработицы ощутимо выросли. Но это обусловлено сразу несколькими факторами. Дело в том, что многие «халтурщики» вышли из тени и официально зарегистрировались в службах занятости.

По словам главы региона, переломить ситуацию позволил ряд комплексных мер, направленных на трудоустройство потерявших работу граждан. В их числе – общественные работы. Сейчас ведущие промышленные объекты в тандеме с биржей труда ведут активную работу по созданию и обеспечению рабочими местами граждан.

Ирэн Овсепян