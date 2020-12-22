МФЦ Ленобласти уйдут на каникулы с 1 по 8 января

Многофункциональные центры «Мои документы» готовятся уйти на каникулы. С 1 по 8 января МФЦ Ленинградской области будут закрыты, а в последний день года центры будут работать только на выдачу документов и консультирование.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 31 декабря МФЦ 47-го региона будут работать до 20.00, после чего вернутся к работе 9 января 2021 года. Также зимние выходные скорректируют режим работы в удаленных рабочих местах, в офисах «МФЦ для бизнеса» и отделениях в Колтушах и всеволожском Мультицентре – эти отделения вернутся к обычному режиму работы с 11 января.

Напомним, что Всеволожский район находится в «красной» ограничительной зоне, а значит, многофункциональные центры ведут прием только по предварительной записи. Исключением является получение социально значимых услуг – регистрация рождения, оформление паспорта, выдача и замена полиса ОМС. Также сотрудники МФЦ помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг.