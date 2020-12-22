В «красных» зонах Ленобласти начнется массовая вакцинация среди врачей

Новогодние праздники обещают быть напряженными и могут стать причиной для роста больных ковидом. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил на пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– В первую очередь в регионе будет привит медицинский персонал, – отметил Александр Юрьевич. – У нас всего 1 542 вакцины и говорить о массовой вакцинации среди населения области неправильно. Предстоящие праздники могут привести к резкому всплеску болезни. Чтобы этого не допустить, необходимы ограничения.

Как пояснил губернатор, массовые мероприятия и Новогодние елки оказались под запретом как предупредительная мера. Сейчас в области 25–30% свободных коек для больных ковидом, и регион постарается сохранить этот показатель.

Однако, как показывают наблюдения, жители области планируют отмечать Новый год в привычном формате – с размахом. Об этом, в частности, свидетельствуют массовые вырубки елей. Кстати, из-за этого во Всеволожском районе приостановили вырубку новогодних красавиц.

Ирэн Овсепян