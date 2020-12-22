Александр Дрозденко обещал решить жилищный вопрос многодетной семьи из пос. им. Свердлова

21 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Среди дозвонившихся оказалась жительница поселка имени Свердлова, которая просила помочь решить жилищный вопрос.

Многодетная семья проживает в поселке имени Свердлова в микрорайоне Свердлова-1 и стоит в очереди по программе переселения из аварийного жилья. Как пояснила женщина, в качестве варианта им предложили квартиру в микрорайоне Свердлова-2, однако территориально это находится слишком далеко от школы, в которой учатся дети. Есть вариант однокомнатной квартиры в Свердлова-1, который семью устраивает, однако в получении субсидии семье отказали. В иске о выселении ответственные службы предложили денежную компенсацию в 1 млн 200 тысяч.

– Без субсидии вы на эти деньги ничего не купите, – ответил на обращение Александр Дрозденко. – Поэтому давайте мы таким образом сделаем: завтра я встречусь и переговорю с главой Всеволожского района Андреем Низовским и врио главы администрации Свердловского поселения Андреем Шорниковым. Если та однокомнатная квартира вас устраивает, тогда давайте мы точку в этой истории поставим – вы получаете от нас субсидию и улучшаете свои жилищные условия.