Фейерверк, красная ленточка, квадрокоптер: во Всеволожске открыли парк «Песчанка»

На открытие новой зоны отдыха пригласили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Отметим, что проект парка был разработан в 2019-м, а строительство развернули летом этого года.

По словам Александра Дрозденко, строительство «Песчанки» сопровождалось горячими спорами и разными мнениями по поводу проекта.

– Мы видим, что парк разделен на тематические зоны, – рассказал глава 47-го региона. – Важно, чтобы на «Песчанке» было комфортно всем. Здесь амфитеатр на 1 050 мест, экологические тропы, площадка для детей и самый большой памп-трек в области. Я уже поставил задачу перед несколькими комитетами, чтобы перенести часть фестивалей именно на «Песчанку» во Всеволожске.

Как отметил Александр Юрьевич, в парке будут летний кинотеатр и концертные площадки, на которые можно приглашать симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

– Наша задача – совместить спорт, культуру и отдых, – отметил Александр Дрозденко. – Впереди открытие патриотического парка на Румболовской горе. Так посетители больше узнают о героической истории всеволожской земли. Планируется, что появится в парке зона с самолетами, машинками и горками, которые будут стилизованы под исторические события. Отдыхая и развлекаясь, дети могут параллельно изучать истоки. Ко Дню Ленинградской области здесь планируется построить большой ледовый комплекс. Помимо этого, здесь одна из самых больших скейт-площадок в области. Есть предложение – провести конкурс по памп-треку с хорошим призовым фондом и пригласить зарубежных гостей.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина