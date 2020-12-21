В деревне Агалатово отремонтировали школу за 66 миллионов рублей

В Агалатовском центре образования появились современный спортивный зал и бассейн. Работы были проведены в рамках программы реновации средних учебных заведений Ленинградской области.

В школе обучаются 1 418 детей из восьми поселений Всеволожского района. Для обеспечения безопасного маршрута школьников функционируют 2 школьных автобуса. МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» является участником реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Всего было потрачено 86 миллионов рублей, из них 66 миллионов – на ремонт, а 20 миллионов на оснащение современным оборудованием. В здании полностью заменили коммуникации, кровлю, утеплили фасад, перестроили столовую и оснастили новым учебным и технологическим оборудованием, благоустроили территорию, установили детский игровой комплекс. Удалось полностью заменить окна, внутренние и наружные двери. Проведена планировка помещений. Заменены санузлы, полностью обновлены системы отопления, водоснабжения, пожарной сигнализации.

– Все классы полностью оснащены новой мебелью, спортивным инвентарем, техническими средствами обучения, – отметил губернатор Александр Дрозденко, который приехал с рабочим визитом во Всеволожский район. – Организован мобильный компьютерный класс, профильные кабинеты химии, физики, технологии отвечают всем современным требованиям. Мы сегодня увидели шикарный спортзал и отремонтированный бассейн. Обязательно приеду сюда с нашей командой поиграть в баскетбол.

Ирэн Овсепян