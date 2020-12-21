В Вартемягах начал работу кабинет флюорографии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинспектировал новый кабинет флюорографии в Вартемягах.

Недавно в рамках исполнения реконструкции и капитального строительства структурного подразделения ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ» было приобретено соответствующее оборудование. После получения лицензии кабинет станет принимать пациентов. Рассчитана амбулатория на 250 посещений в день.

– Это достаточно большое медицинское учреждение, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Здесь работает 76 врачей и специалистов. Сейчас программа строительства амбулаторий и ФАПов разделена на три блока. Проблемы с оказанием медицинской помощи в поселениях надеемся решить в ближайшие три года. Еще лет десять назад в Ленинградской области начали реализовывать всероссийскую программу по строительству двухэтажных ФАПов. На первом этаже таких объектов размещался медицинский блок, на втором – жилье для специалистов. Тема не пошла. Трудно врачу круглосуточно находиться на одном месте.

По словам губернатора, для привлечения кадров в медучреждения разработана программа специальных доплат и предоставления жилья.

– Основная проблема нашего здравоохранения – нехватка кадров, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Так сложилось, что врач-специалист по УЗИ уехал на заработки в Уренгой. Мы договорились решить вопрос с привлечением местной администрации. Они пообещали выделить двухкомнатную квартиру. В правительстве займутся поиском специалиста.

Ирэн Овсепян