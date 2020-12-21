Всеволожск поборется за грант в 70 миллионов рублей

В следующем году Всеволожск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победитель конкурса получит грант в размере 70 миллионов рублей на благоустройство территории, которая будет выбрана жителями города.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского муниципального района, сейчас проходит сбор предложений по выбору территорий. Каждый житель райцентра может до 15 января 2021 года заполнить онлайн-анкету и либо выбрать одну из предложенный территорий, либо вписать свой вариант.

Также предложения жителей принимаются в письменном виде по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, либо по электронной почте vsev.oks@yandex.ru. Предложения принимаются по установленной форме.