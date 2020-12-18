Токсовский краевед Владимир Кудрявцев стал обладателем «Серебряного голубя России»

17 декабря в Санкт-Петербурском Доме писателя состоялась торжественная церемония подведения итогов VI Международного литературного конкурса «Серебряный голубь России – 2020».

Звания лауреата и денежной премии был удостоен наш земляк – Владимир Кудрявцев за статью «Поэт пушкинско-лермонтовского времени» о Владимире Шуфе, опубликовавший свое исследование на страницах историко-литературного журнала «На русских просторах» № 4 (43) 2020 г.

Владимир Шуф был приверженцем пушкинско-лермонтовских традиций, заставшим конец «золотого века» русской поэзии и приход века «серебряного». Он дружил с великим князем, поэтом К.К. Романовым (К.Р.), поэтами Семеном Надсоном, Константином Бальмонтом, поэтом и прозаиком Иваном Буниным, философом и поэтом Владимиром Соловьевым. Его стихами восхищался Афанасий Фет. В кругу его друзей были Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Александр Блок, Мирра Лохвицкая, Андрей Белый и другие поэты и литераторы.

К сожалению, в истории российской словесности имя этого замечательного журналиста и талантливого литератора предано забвению и известно лишь единицам. Владимир Кудрявцев многие годы жизни посвятил изучению его жизни и творчества, а итогом этой поистине титанической работы стала книга «Шуф».

Кудрявцев Владимир Ильич родился в 1949 году в Южном Казахстане. Служил в Советской армии. Прозаик, автор многочисленных статей, очерков, фельетонов, рассказов. Основатель и редактор (1997–2009, 2012–2014) муниципальной газеты «Токсовские ведомости», внештатный корреспондент районных газет «Невская заря» и «Всеволожские вести». С 2015 года председатель оргкомитета «Токсовских чтений», проходящих под эгидой ЮНЕСКО. Живет в п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

Владимир Шемшученко, член жюри международного конкурса «Серебряный голубь России» – 2020