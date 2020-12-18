Ленобласть объявила 31 декабря выходным днем

Работники бюджетных организаций Ленинградской области смогут уйти на зимний отдых пораньше. Правительство 47-го региона решило перенести рабочий день с 31 декабря на 26 число.

Таким образом, следующая рабочая неделя для бюджетников станет шестидневной. Правительство Ленобласти также рекомендовало перейти на аналогичный график частным фирмам и организациям, однако в этих сферах деятельности решение о переносе остается за руководителями. Не стоит забывать, что для многих предпринимателей предновогодние дни – самая «горячая» и прибыльная пора.

Напомним, ранее областное правительство сообщало, что не планирует переноса рабочего дня с 31 декабря. Но в итоге в Ленобласти поддержали практику других регионов и сделали последний день года выходным. А вот в следующем году такой неопределенности у ленинградцев не будет – согласно производственному календарю, утвержденному федеральным правительством, 31 декабря 2021 года, который выпадает на пятницу, уже объявлен нерабочим днем.