О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В школы Всеволожского района поступит новый транспорт

0 Комментариев

Новые школьные автобусы поступят в 17 школ 47-го региона. Обновление автопарка затронет и школы Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительств, на данный момент Ленинградская область бесплатно развозит свыше 9 тысяч учеников во все муниципальные школы региона. При этом из 382 машин автопарка нет ни одного школьного автобуса старше 10 лет.

Стоит отметить, что для повышения безопасности весь школьный транспорт оснащен аппаратами спутниковой навигации и тахографами – специальными устройствами, которые отслеживают скоростной режим, а также режим труда и отдыха водителя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code