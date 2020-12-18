В школы Всеволожского района поступит новый транспорт

Новые школьные автобусы поступят в 17 школ 47-го региона. Обновление автопарка затронет и школы Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительств, на данный момент Ленинградская область бесплатно развозит свыше 9 тысяч учеников во все муниципальные школы региона. При этом из 382 машин автопарка нет ни одного школьного автобуса старше 10 лет.

Стоит отметить, что для повышения безопасности весь школьный транспорт оснащен аппаратами спутниковой навигации и тахографами – специальными устройствами, которые отслеживают скоростной режим, а также режим труда и отдыха водителя.