Во Всеволожске откроют клуб для мам с малышами

Новое комфортное пространство для мам с детьми откроется 19 декабря во Всеволожске. Два спортивных зала, игровая комната и кофейня появятся в микрорайоне Южный.

Инициатива была отмечена областным правительством и признана одним из лучших стартапов. В рамках поддержки бизнеса проект получил адресную субсидию на реализацию.

– Мы хотим расширить наш проект и проводить мастер-классы и встречи мам по интересам, – отмечают авторы инициативы, молодые мамы Елена и Татьяна.

Как сообщили в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района, уникальность спортивного клуба в том, что по одному абонементу его смогут посещать мама с ребенком. Пока мама тренируется, малыш сможет интересно провести время в игровой комнате.

Проект стал финалистом конкурса «Наставничество», и занял второе место в конкурсе «Мама – предприниматель».

Ирэн Овсепян