Юные художники Всеволожского района осмысливают историю

В Детской школе искусств поселка им. Морозова открылась художественная выставка «Хотелось бы всех поименно назвать…», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий.

Название выставки — это строки из поэмы Анны Андреевны Ахматовой «Реквием». Анна Ахматова сама стала жертвой политических репрессий: ее произведения не печатали даже после смерти, ее муж был расстрелян, а сын провел в лагерях 10 лет. Казалось бы, от современных детей тема эта далека, но выяснилось совершенно обратное.

Ребята подошли к работе основательно, тщательно продумав все детали своих картин, сюжеты и цветовую гамму. Но главное, они предварительно обратились к событиям российской истории, чтобы разобраться с этой сложной темой и определить свою авторскую позицию. И помогла им в этом педагог Ольга Геннадьевна Гвоздева.

Юным художникам еще многое предстоит познать в жизни. Но работа над этой выставкой, безусловно, уже сделала их внутренний мир более чутким, глубоким и открытым пониманию сложных моментов человеческой истории. И это, несомненно, поможет им создавать в дальнейшем картины, способные оставлять неизгладимые впечатления у широкого круга зрителей.

Ольга Тонких

Авторы рисунков: Селина Белова, Оксана Маркова, Юля Лазарева, Саша Карякина, Катя Зайчикова, Диана Османова